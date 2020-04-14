Кабмин выделил 3,1 млрд рублей для выплат медикам в связи с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 3,1 млрд рублей на осуществление выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Для этого будут использованы средства из резервного фонда правительства.
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Они должны проследить за целевым расходованием этих средств и предоставить доклад об их использовании до 1 августа 2020 года.
Ранее президент Владимир Путин объявил, что врачи, которые работают с заражёнными коронавирусом, будут получать дополнительные выплаты. Они начнутся в апреле и сохранятся как минимум до конца июня.
Предполагается, что врачи получат по 80 тысяч рублей, фельдшеры, медсёстры и сотрудники скорой помощи — по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч. Помимо этого, врачам будут положены повышенные соцгарантии, приравненные к льготам для военнослужащих.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 1,9 млн человек, более 119 тысяч скончались.
В России выявлено 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), она
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