Мишустин одобрил разработку препарата от коронавируса за 387 млн рублей

Правительство России потратит 387 млн рублей на разработку и производство новой вакцины от коронавируса «Мир-19», сообщили в пресс-службе кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Данный препарат показал эффективность против штаммов «Дельта» и «Омикрон».

На усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата от коронавируса «Мир-19», будет направлено 387 млн рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — сказано в сообщении.

Уточняется, что деньги будут направлены в научный центр «Институт иммунологии», который и разработает данное лекарство.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии намерены исследовать назальную вакцину от COVID-19 с участием детей. Это станет следующим этапом после проведения исследований на взрослых. Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована Минздравом России 1 апреля. Назальная форма «Спутника V» состоит из двух компонентов. Её вводят, используя специальную насадку-распылитель, в носовую полость с интервалом в три недели.

Назальная вакцина хороша тем, что даёт стерилизующий иммунитет. Об этом рассказал доктор биологических наук Пётр Чумаков. По его словам, при такой вакцинации клетки эпителия носоглотки, сталкиваясь с вирусом, просто не могут заразиться. Чумаков пояснил, что вакцинированный таким способом человек не заболеет сам и не заразит окружающих.