Врач сообщил об опасности «прорывного» лекарства от COVID-19

https://static.news.ru/photo/45610b28-b2c3-11ea-ba65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор института пульмонологии при больнице Ассута (Ашдод) Даниэль Старобин заявил, что использование «Дексаметазона» при лечении лёгкой формы коронавируса или профилактике инфекции может нанести вред. По его словам, опасность заключается в действии противовоспалительного препарата, который угнетает иммунную систему.

Так врач прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что итоги клинических испытаний в Великобритании препарата «Дексаметазон» являются научным прорывом.

Пока вот это исследование — работа на тяжёлых больных, она показала эффективность, но это совершенно не говорит о том, что стероиды могут быть эффективны в более лёгких формах COVID-19. Тем более я не говорю о профилактике. Там, скорее, всё будет со знаком минус, — отметил Старобин в интервью РИА Новости.

Он добавил, что никто не отменял предостережения той же ВОЗ об использовании стероидов в борьбе с коронавирусом. Согласно им, при ослаблении иммунной системы людям легче заразиться COVID-19, а лёгкая форма заболевания быстрее переходит в тяжёлую.

Старобин отметил, что люди, постоянно принимающие стероидные препараты для лечения хронических болезней, в том числе онкологических заболеваний, не должны отказываться от лекарства даже под угрозой заразиться коронавирусом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Дексаметазон», применение которого в ВОЗ назвали научным прорывом, уже широко используется для борьбы с COVID-19. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. По его словам, данный препарат не является панацеей и в каких-то случаях может быть эффективным, а в каких-то — нет. При этом Авдеев отметил, что «Дексаметазон» «действительно оказывает противовоспалительное действие у определённой части пациентов» с выраженным воспалением.