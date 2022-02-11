Израильский врач объяснила странную особенность COVID-19

Израильский врач, заведующая терапевтическим отделением больницы страны Шамир Асаф Арофе Галина Гольцман заявила, что есть несколько факторов того, почему люди, живущие вместе, не заражаются друг от друга. Один из них, по её словам, человек не заражается, потому что переболел бессимптомно, у него выработано достаточно антител, сообщает РИА Новости.

С «омикрон»-штаммом мы видим такое направо и налево: человек попал в больницу с переломом ноги, а ему автоматически делают текст на COVID-19, который оказывается положительным, а он вообще ничего не чувствовал, — рассказала специалист.

Генетическая предрасположенность к невосприимчивости к определённым вирусам также играет роль в вопросе, почему живущие вместе люди не заражают друг друга.

Третьим фактором служит степень заразности заболевшего.

Человек может болеть, но сам по себе он не является носителем огромного количества вирусов, — сказала она.

Врач добавила, что ситуация, при которой сожители не заражаются друг от друга, вполне естественна и не нова, она свойственна для всех инфекционных заболеваний.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что у заболевших «омикроном» пациентов нередко ухудшается слух, и чтобы избежать этого, нужно обратиться к врачу и восстановить просвет слуховой трубы. При этом он подчеркнул, что избавиться от вызванной «омикроном» глухоты самостоятельно невозможно.