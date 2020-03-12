https://static.news.ru/photo/6d6e2b3e-6492-11ea-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Двое российских туристов, прилетевших в Тель-Авив из Москвы, оказались заражены коронавирусом, передаёт ТАСС со ссылкой на израильский Минздрав.

Туристы прибыли 3 марта рейсом «Аэрофлота» из Шереметьево. Неизвестно, заразились они дома или уже в Израиле. Оба пациента попали в страну в составе организованной тургруппы.

Число инфицированных COVID-19 превысило 100 человек на израильской территории.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 стало пандемией. К 12 марта вирусом заразились более 128 тысяч человек. Погибли 4,7 тысячи, выздоровели около 68,6 тысячи заболевших. В России зафиксировано 29 случаев заражения.