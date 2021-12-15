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Израильские учёные рассказали о пользе водорослей в борьбе с коронавирусом

Профессор Гольдберг: морские водоросли могут стать ключом к борьбе с коронавирусом
15:07, 15 декабря 2021
Израильские учёные рассказали о пользе водорослей в борьбе с коронавирусом Фото: unsplash.com
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Команда исследователей из университета Тель-Авива установила, что водорастворимый полисахарид ульван, содержащийся в морских водорослях, может стать ключом к борьбе с коронавирусом. Профессор Александр Гольдберг уточнил, что исследование всё ещё находится на ранней стадии, пишет Pravda.Ru.

Гольдберг с коллегами изучали морские водоросли на протяжении восьми лет, а с наступлением пандемии коронавируса израильские учёные задумались о том, какую пользу могут принести морские растения в борьбе с инфекцией.

Ульван добывается из морских водорослей под названием ульва, которые также называются морским салатом и являются пищей в таких местах, как Япония, Новая Зеландия и Гавайи. Мы знали, что ульван эффективен против вирусов в сельском хозяйстве. Поэтому и проверили на воздействие на ковид. Оказалось, что ульван предотвращает заражение клеток коронавирусом, — пояснил Гольдберг.

Ранее группа австралийских учёных из Сиднейского университета заявила о разработке в ближайшем будущем стопроцентной вакцины от коронавируса. Она будет разработана на основе прививки от туберкулёза.

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