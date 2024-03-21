Избивших мужчину в петербургском парке подростков отправили под арест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двоих подростков, избивших до смерти в саду «Сан-Галли» мужчину, отправили под арест до 18 мая, передает пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Такое решение принял Смольнинский районный суд.

[Подростки], находясь на территории сада «Сан-Галли», где также находился ранее неизвестный им [потерпевший], используя незначительный повод — словесный конфликт, <...> напали на него, после чего применили насилие, в том числе нанесли множественные удары руками и ногами. Позже на территории сада был обнаружен труп [потерпевшего] с явными признаками насильственной смерти в виде кровоподтеков и ссадин в области жизненно важных органов, — сообщили в суде.

Обоим подросткам по 15 лет, один учится в восьмом классе, второй — в девятом. У одного из задержанных есть гражданство Узбекистана. Подросткам вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Известно, что пострадавшему было 48 лет. Он успел обратиться в экстренные службы до того, как умер. Корысти в действиях подростков не было, поскольку ничего ценного у мужчины не пропало.