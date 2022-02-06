В России снизилась выявляемость онкологических заболеваний из-за пандемии

С началом пандемии коронавируса в России снизилась выявляемость онкологических заболеваний, пишет «Коммерсант». В 2020 году было обнаружено на 100 тысяч меньше злокачественных новообразований, чем годом ранее. Однако уже в 2021 году число выявленных случаев начало расти.

По мнению экспертов, пандемия привела к снижению числа плановых осмотров, в итоге рак стал выявляться уже на поздних стадиях. Как заявил глава отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина, президент Противоракового общества России Давид Заридзе, режим изоляции и локдауны мешали гражданам, у которых появились симптомы рака, вовремя обратиться к врачу. Поэтому в 2025 году стоит ожидать значительного числа летальных исходов, пишет издание.

Заридзе отмечает, что только за девять месяцев 2021 года, согласно данным Счётной палаты, злокачественные новообразования выявили у 791 тысячи россиян (для сравнения, в 2020 году в РФ было зарегистрировано 556 036 злокачественных новообразований). А доля пациентов, у которых онкологическое заболевание нашли на поздней стадии, в некоторых регионах превысила общероссийский показатель примерно вдвое.

Впрочем, министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечает, что число выявленных на ранних стадиях онкологических заболеваний за два года пандемии уже увеличилось на 2%, а смертность от них снизилась на 6%.

Ранее о вероятности роста числа запущенных онкозаболеваний и смертности от рака из-за приостановки диспансеризации и онкоскрининга в связи с пандемией коронавируса заявил и главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он подчеркнул, что чем раньше выявлено онкозаболевание, тем успешнее его лечение.