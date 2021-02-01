Из-за COVID в 2021 году предсказали серьезную эпидемию гриппа

Учёные-вирусологи ждут в конце 2021 года — начале 2022 серьезную эпидемию гриппа в разных странах мира. Причиной её станут меры по сдерживанию коронавируса, которые оказали влияние на общий популяционный иммунитет к другим респираторным заболеваниям.
Эффективность вакцинации от гриппа также под вопросом. С сентября прошлого года по 1 января-2021 было собрано почти в 100 раз меньше геномных последовательностей вируса по сравнению с тем же периодом годом ранее. То есть медики могли просто пропустить штаммы, которые будут находить в Северном полушарии в следующем сезоне.
Система здравоохранения стран в обозначенной части планеты столкнется с крупномасштабной эпидемией гриппа,
Как разработчики моделей заболеваемости мы знаем, что в этой ситуации возможен неожиданный поворот, — приводит издание слова эпидемиолога из Принстонского университета Рэйчел Бейкер.
Причинами резкого сокращения заболеваемости гриппом в этом году стали: ношение масок, режим самоизоляции, соблюдение социальной дистанции и прочее. Поэтому, как только эти меры ослабят, стоит ждать возврата вируса, уверен заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев.
В беседе с «Известиями» он
Как ранее писал NEWS.ru, выраженная интоксикация и температурная реакция при коронавирусе могут быть больше, чем при гриппе. Об этом заявила врач-иммунолог Ирина Ярцева. COVID-19, как правило, не поражает горло.