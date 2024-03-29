Из Китая по миру может распространиться не поддающаяся лечению гонорея В Китае 8% случаев гонореи не поддаются лечению основным препаратом

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В Китае 8,1% случаев заражения гонореей устойчивы к цефтриаксону, антибиотику первой линии лечения, сообщают в Центре по контролю и профилактике заболеваний в США. Такие данные получены при анализе 2804 случаев заражения инфекцией, передающейся половым путем (ИППП). Это 2,9% от всех случаев заболевания, диагностированных в Китае в 2022 году. При этом в трех провинциях уровень распространенности устойчивого к антибиотику штамма составил 25%, в 13 провинциях — 10%.

Эти результаты подчеркивают острую необходимость комплексного подхода к борьбе с устойчивыми к антибиотикам N. gonorrhoeae в Китае, включая выявление факторов, способствующих такому высокому уровню устойчивости, особенно в провинциях, где процент изолятов гонококка, устойчивых к цефтриаксону, составляет более 10%, — пишут авторы обзора.

Всего 18 изолятов бактерии оказались устойчивыми ко всем протестированным антибиотикам, за исключением устаревшего антибиотика под названием спектиномицин, производство которого прекращено в США и других странах. При этом отмечается, что сообщаемое количество случаев гонореи, скорее всего, занижено. Также исследователи не могли выявить, какие причины приводят к таким эпидемиологическим изменениям. Авторы исследования отмечают, что важно привлекать мировое сообщество к вопросам устойчивости ИППП перед антибиотиками.

Эти устойчивые клоны распространились по всему миру, и совместные трансграничные усилия будут иметь важное значение для мониторинга и смягчения его дальнейшего распространения, — утверждают специалисты.

Ранее венеролог Александр Русин предупреждал, что лишь полное отсутствие секса может гарантировать человеку защиту от инфекций, передающихся половым путем. Он отмечал, что именно оральные контакты чаще всего приводят к заражению гонореей, сифилисом и хламидиозом.