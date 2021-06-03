Итальянский врач рассказал, как вылечить суставы и спину

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Для лечения болей в суставах и спине необходимо заниматься медленными кардиотренировками. Об этом рассказал итальянский врач-ревматолог Вирджилио Марин, передаёт Pravda.ru.

Хорошая идея для человека, у которого проблемы с суставами, — заниматься плаванием, ездой на велосипеде, йогой, пилатесом да и просто совершать длительные пешие прогулки, — сказал он.

По словам эксперта, такая активность снижает нагрузку на мышцы и суставы, позволяет развивать гибкость и улучшать метаболизм. Однако начинать такую тренировку, как и любую другую, нужно с растяжки. Это позволяет не только облегчить хроническую боль, но и снизить риск получения травмы.

Кардиотренировки — даже с уменьшенной интенсивностью нагрузки — всё равно повышают частоту сердечных сокращений, заставляют мышцы усиленно работать, заставляют потеть и сжигать калории. А повышая ваш метаболизм, вы «топите» лишние килограммы, что, в свою очередь, уменьшает нагрузку на колени и спину, вызванную избыточным весом, — добавил врач.

Ранее стало известно, что холодные руки всегда свидетельствуют о спазме сосудов. Об этом заявил врач-невролог Павел Хорошев. Он добавил, что холодные руки могут быть реакцией организма на понижение давления или приём лекарств.