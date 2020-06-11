Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в РФ

https://static.news.ru/photo/1267da54-ac8c-11ea-bf6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Профессор университета Падуи, вирусолог Андреа Крисанти считает, что план снятия карантинных ограничений, принятый в России, «может иметь смысл». По его словам, нельзя запереть людей дома на многие месяцы и остановить экономическую активность.

Вы не можете запереть людей на многие месяцы, заблокировав всю экономическую активность. Так что, это компромисс, который принимает в учёт социальные и экономические факторы, а также соображения эпидемиологической безопасности, — сказал Крисанти в разговоре с РБК.

За последние сутки в России подтверждено 8987 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах. Таким образом, общее число заражённых в стране достигло 511 423 человек. Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 6715 летальных исходов от коронавирусной инфекции, выздоровели 269 370 человек.

Вопрос введения или снятия ограничительных мер находится в компетенции регионов. Главы некоторых субъектов уже ввели послабления, жителям разрешили гулять, открылись непродовольственные магазины и парикмахерские. В Москве режим самоизоляции снят с 9 июня.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, говоря о ситуации с COVID-19, отметил, что в 21 российском регионе эпидемиологический процесс протекает спокойно. Самая благоприятная ситуация сложилась в Тюменской области. Москва тоже показывает хороший результат. В остальных 64 регионах болезнь пока набирает обороты.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Российского химико-технологического университета имени Менделеева на основе математической модели пришли к выводу, что эпидемия коронавируса в России может закончиться в июле. При этом учёные не исключают новых волн — для того, чтобы они были короткими, каждый должен соблюдать меры предосторожности.