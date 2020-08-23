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Здоровье

Итальянка, которая живёт больше 100 лет, поделилась секретами долголетия

07:47, 24 августа 2020 183
Фото: Hans /pixabay.com

Долгожительница, 107-летняя итальянка Анжела Гутор рассказала, что ей помогает сохранить бодрость духа и здоровье на протяжении всей жизни.

Британское издание Daily Mail сообщило, что пожилая итальянка не так давно тяжело переболела коронавирусом, однако смогла победить COVID.

Как отметила Анжела Гутор, сохранять бодрость духа и здоровье ей помогает ежедневное спокойствие и занятие своими делами. Кроме того, итальянка каждый день съедает один апельсин, сообщает Lenta.ru.

Она призналась, что в целом её не очень пугает обстановка с распространением коронавирусной инфекции в мире. Однако она опасается, что пандемия спровоцирует у людей депрессию.

Отмечается, что Анжела Гутор родилась в Италии. Затем жила во Франция и теперь проживает в Лондоне в Великобритании.

Как писал NEWS.ru ранее, жительница Великобритании Дороти Флауэрс отметила свой 108-й день рождения и призналась, что шампанское продлило ей жизнь. Соседи долгожительницы подтвердили её слова, заметив, что женщина действительно пьёт только шампанское.

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