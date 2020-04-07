Александр Васильев не ушёл на карантин из-за контактов с Бабкиной

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Следователи башкортостанского управления СК начали искать авторов ролика о побеге руководства из Республиканской клинической больницы, которую закрыли на карантин после обнаружения коронавируса у нескольких пациентов и врачей. Видео — фейк, уверены в ведомстве.

Ролик, в котором якобы руководство уфимской больницы сбегает через окно медучреждения, распространялся в соцсетях. Представитель СК отметила, что утверждения авторов видео опровергли врачи, а следователи посчитали опубликованные данные недостоверными. Незамедлительно...