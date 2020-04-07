Александр Васильев не ушёл на карантин из-за контактов с Бабкиной

Историк моды Александр Васильев не ушёл на карантин, узнав о подозрении на коронавирус у его соведущей Надежды Бабкиной, с которой он общался 31 марта на съёмках «Модного приговора».
Первый канал пока не прислал официальное подтверждение, что у неё обнаружили коронавирус, мне карантин никто не объявлял. Я, как и все, нахожусь на самоизоляции дома. Выхожу в ближайший магазин и на прогулку с собакой, — цитирует Васильева Teleprogramma.pro.
По словам телеведущего, на съёмках Бабкина была здорова и полна сил.
Как писал NEWS.ru, Бабкину госпитализировали 6 апреля и поместили в искусственную кому. У певицы заподозрили коронавирус, но первые тесты дали отрицательный результат.
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