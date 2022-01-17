Исследователи установили связь между группой крови и депрессиями

Учёные выявили непосредственную связь между типом крови человека и предрасположенностью к определённым заболеваниям. По данным исследования, проведённого группой учёных из Гарвардского университета и опубликовавших итоги исследования в журнале JAMA Psychiatry, люди с четвёртой группой крови более подвержены нервным срывам и склонны к заболеваниям сердца и сосудов.

Это касается как положительного, так и отрицательного резус-факторов, хотя сочетание четвёртой группы и отрицательного резус-фактора наиболее опасно. У таких пациентов существует значительный риск развития слабоумия и онкологических заболеваний. Также люди с четвёртой группой крови чаще других жалуются на дискомфорт и депрессию и чувствуют себя несчастными.

В то же время отмечается, что носители четвёртой группы крови меньше склонны к риску инфекционных заболеваний. У обладателя этого типа крови в организме вырабатывается белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет.

Ранее биолог Анча Баранова сообщила, что люди, имеющие II и IV группу крови, более подвержены заболеванию коронавирусом. Их большая уязвимость объясняется отсутствием в крови антител на антиген А, схожий с антигеном COVID-19. Напротив, у людей с I и III группой крови антитела способны влиять на вирус и приглушать его симптомы. Когда доза вируса оказывается небольшой, человек может не заболеть.