Стало известно, сколько длятся постковидные симптомы у детей

Симптомы коронавирусной инфекции у детей могут сохраняться до пяти месяцев. Об этом говорят результаты исследования датских учёных, в котором приняло участие более 30 тысяч детей. Самыми распространёнными «долгими» проявлениями болезни оказались слабость, потеря обоняния и вкуса, пишут «Известия».

Группа учёных из Дании провела исследование особенностей протекания так называемого долгого COVID-19 среди детей. К этому состоянию исследователи относили случаи, при которых симптомы коронавирусной инфекции сохранялись у пациентов больше четырех недель после острой фазы болезни, а также проявления постковидного синдрома, которые наблюдаются более трёх месяцев.

В большинстве случаев симптомы «долгого» COVID-19 проходят в течение одного — пяти месяцев, — указали учёные в статье о результатах работы.

Сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич полагает, что результаты исследования датских учёных выглядят логично, а длительность симптомов у детей старше 15 лет может быть сопоставима с аналогичным показателем у взрослых. При этом повышенная утомляемость может лечиться минимальной реабилитацией, тогда как способов лечения потери обоняния и вкуса пока нет даже для взрослых. До сих пор неизвестны и сами механизмы возникновения постковидных симптомов.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» более опасен для детей, чем «дельта»-штамм, особенно для детей до трёх лет и старше 12 лет. По его словам, до появления «дельта»-штамма коронавирус поражал детей сравнительно редко, тогда как штамм «дельта» стал поражать их гораздо чаще, а «омикроном» заражаются почти все дети.