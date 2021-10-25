Исследователи рассказали о новом способе лечения рассеянного склероза

Специалисты из Швейцарии выяснили, что понижение температуры снижает развитие рассеянного склероза, ослабляя тем самым вредную активность иммунной системы. Это может быть актуально и для других иммунных заболеваний, пишет журнал Cell Metabolism.

Рассеянный склероз — наиболее широко распространённое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы. При нём клетки иммунной системы разрушают миелин — защитную «оболочку» нейронов, играющую важную роль в передаче сигналов. Это ведёт к неврологическим нарушениям, включая паралич.

При этом работа механизмов тела, ведущая к склерозу, требует немало энергии: учёные предположили, что добавление энергозатратной программы может смягчить иммунный ответ и, соответственно, течение рассеянного склероза. Для проверки гипотезы они начали понижать среднюю температуру среды обитания мышей с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом — аналогом рассеянного склероза у грызунов. После нескольких дней наблюдения они отметили отчётливое уменьшение клинической тяжести болезни и замедление симптомов её развития.

Исследователи выяснили, что холод снижает способность клеток распознавать чужеродные элементы. Необходимость поддерживать температуру тела при холоде забирает ресурсы у иммунной системы, ослабляя тем самым симптомы рассеянного склероза. Учёные подчёркивают, что результаты их исследования актуальны не только для нейровоспалений, но и для других иммунных заболеваний.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что рассеянный склероз развивается постепенно и зачастую незаметно для пациента. Первыми его признаками могут стать потеря равновесия и ухудшение зрения.