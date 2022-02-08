Названы ранние симптомы заражения «омикроном»

Ранним признаком заражения «омикрон»-штаммом коронавируса может быть боль в мышцах и суставах, особенно в области спины и плеч. Как пишет Daily Express, такие боли могут проявиться в начале заражения и сохраняются в среднем два-три дня или дольше в зависимости от возраста.

Отмечается, что интенсивность болей может быть разнообразной, от умеренной до «весьма изнурительной», особенно на фоне симптома усталости. Некоторые из заболевших также сталкиваются с ощущениями онемения и покалывания или слабостью в руках или ногах.

У детей боли продолжаются до четырёх суток, до пяти дней — у взрослых в возрасте 16–35 лет, до семи дней — у взрослых в возрасте 35–65 лет и до восьми дней — у людей старше 65 лет, — сообщили учёные.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва посоветовала пожилым людям, которые заразились «омикрон»-штаммом коронавируса и вылечились, чаще бывать на свежем воздухе и есть разнообразную пищу, чтобы исключить атрофию мышц. Она подчеркнула, что у пациентов в возрасте нередко после COVID-19 пропадают обоняние и вкус, что может привести к потере аппетита. Также для восстановления после COVID-19 стоит уделить время физической активности и проводить не менее 40 минут в день на улице, а дома выполнять комплекс предписанных врачом упражнений.