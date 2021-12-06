Исследователь оценил вероятность нового заражения из-за штамма «омикрон»

Вероятность повторного заражения COVID-19 из-за штамма «омикрон», согласно первоначальным данным, составляет менее 1%, заявил Sky News профессор Африканского научно-исследовательского института здоровья Виллем Ханеком. Он призвал не делать слишком оптимистичных выводов о малоизученном штамме.

Единственные имеющиеся у нас данные свидетельствуют о том, что болезнь может чаще встречаться у молодых людей, и в основном у тех, которые не вакцинированы. В целом болезнь у них протекает легче, но ещё раз хочу подчеркнуть, что мы должны быть осторожны: окончательные прогнозы делать слишком рано, — отметил исследователь.

Профессор сообщил, что особенно резкий рост числа заболеваний новым штаммом отмечается в Южной Африке. Количество новых случаев растёт быстрее, чем за три предыдущие волны.

Ранее в ВОЗ рассказали, что новый штамм COVID-19 «омикрон» пока не стал причиной ни одной смерти. По мнению специалистов, степень заразности данного штамма ещё предстоит изучить, для этого нужно несколько недель.

«Омикрон» был обнаружен на территории ЮАР в конце ноября. В настоящее время он распространился уже на территории 38 стран, однако ему пока не удалось опередить штамм «дельта».