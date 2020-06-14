Исследование: вишнёвый сок в определённых дозах работает как снотворное

https://static.news.ru/photo/1ce0a04c-adf4-11ea-80d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Повышение концентрации серотонина в мозге способствует спокойному здоровому сну. Для этого можно пить на ночь полезные горячие и холодные напитки, выяснилось в ходе проведённого учёными исследования.

Лучший из горячих напитков — подогретое молоко, содержащее триптофан, который способствует повышению в организме уровня серотонина — предшественника мелатонина, регулирующего сон гормона. Для тех, кто предпочитает прохладное питьё, подойдёт миндальное молоко, оно также увеличивает концентрацию серотонина в мозге и богато магнием, улучшающим качество сна, говорится в опубликованном на Plos Biology исследовании.

Ромашковый чай, как и принято считать, действительно помогает заснуть, особенно если совместить чайную церемонию с приёмом пищевых добавок, содержащих магний. Кокосовая вода, помимо магния, богата калием — это сочетание расслабляет мышцы. А витамин В, содержащийся в кокосе — помощник в борьбе со стрессом.

Как выяснилось, вишнёвый сок может помочь от бессонницы. Учёные выяснили, что в качестве снотворного надо выпивать по поллитра этого напитка в течение дня.

Авторы исследования напомнили, что плохой сон может привести к атеросклерозу и, как следствие, болезням сердца, в том числе инфаркту.

NEWS.ru писал ранее, что снизить тревогу и улучшить настроение можно, повысив уровень серотонина в организме. Сделать это можно естественным образом, скорректировав рацион питания, рассказала врач-психиатр Московской области Ольга Сиволдаева.