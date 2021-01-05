Исследование: вино и сыр помогают пожилым избежать болезни Альцгеймера

https://static.news.ru/photo/a870cc50-5109-11eb-9b9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Университета Айовы провели исследование, в рамках которого доказали, что употребление вина и сыра в правильном количестве позволяет пожилым людям избегать болезни Альцгеймера.

Согласно результатам работы учёных, опубликованным в Journal of Alzheimer’s Disease, сыр является главным продуктом, позволяющим оставаться в своём уме в преклонном возрасте. А ежедневное употребление в разумном количестве красного вина улучшает когнитивную функцию. Кроме того, употребление одного раза в неделю мяса ягнёнка при отсутствии другого красного мяса улучшает долгосрочные умственные навыки.

В рамках исследования нейрофизиологи изучили уровень интеллекта почти 1800 человек в возрасте от 46 до 77 лет. Они прошли тесты на умение решать новые задачи и разбираться в незнакомом для участника деле. Кроме того, людей расспрашивали об их ежедневном рационе.

Наши результаты позволяют предположить, что умеренное употребление сыра и красного вина помогает взаимодействовать со все более сложным миром, который никогда не замедляет своего движения, — заявил один из авторов исследования Ауриэль Уиллетт.

Учёные выяснили, что «при правильных условиях» пользу может принести ежедневное употребление бутылки вина. В ходе тестирования также выяснилось, что соль наоборот увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Особенно при наличии начальных признаков заболевания.

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