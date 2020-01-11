https://static.news.ru/photo/7fe21934-3534-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf-Udo Thiele/imageBROKER.com/Global Look Press

Так называемые социальные бедствия могут оказать негативное воздействие на генетику человека. К соответствующему выводу в результате исследования пришли учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Стивен Коул и Джордж Славич.

Научные специалисты выяснили, что при условиях, когда человек испытывает отторжение от общества, социальные конфликты или эмоциональные трудности, его гены, принимающие участие в борьбе с вирусными инфекциями, снижают свою активность.

Доктора из Калифорнии уверены: иммунная система и мозг научились сканировать «социальные бедствия». При них человек чувствует «отторжение от стада», без защиты которого жизнь находится под угрозой. При этом гены, которые усиливают воспаление, и гены, которые защищают нас от вирусных инфекций, подавляются.

Кроме того, если человек оценивает свои социальные отношения как положительные, его иммунная система реагирует соответственно, сообщается на «МедикФоруме».

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