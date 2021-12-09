Штамм «омикрон» оказался в четыре раза заразнее «дельты»

Новый штамм COVID-19 «омикрон» распространяется в четыре раза активнее, чем вариант «дельта». С ним плохо справляется иммунитет. Однако сама болезнь протекает в лёгкой форме, показало исследование японских учёных, передаёт Bloomberg. В России же пока преобладает вариант «дельта».

Вариант «омикрон» заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путём, так и с помощью вакцинации, — цитирует агентство слова автора исследования профессор Киотского университета Хироси Нисиуры.

В то же время, при «омикроне» заболевание протекает в основном в лёгкой форме, тяжёлых случаев болезни наблюдается мало, отмечается в исследовании.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, преобладающим штаммом коронавируса в России пока остаётся вариант «дельта». В то же время, по данным ВОЗ, «омикрон»-штамм может стать доминирующим вариантом СOVID-19 в Европе уже к началу января.

Ранее вирусолог Сергей Нетёсов перечислил симптомы заражения новым видом коронавируса. Как правило, это ломота в теле, частое чиханье, першение в горле, сильная головная боль, усталость и жидкие выделения из носа.

Ранее исследователи из Африканского исследовательского института здравоохранения (ЮАР) выяснили, что у пациентов, дважды привитых вакциной Pfizer и до этого переболевших коронавирусом, антитела активнее боролись с «омикрон»-штаммом. Тем не менее препарат не смог обеспечить полную защиту организма.

Штамм коронавируса, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», был выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Наиболее широкое распространение новая мутация получила в ЮАР. Согласно мнению экспертов, штамм может оказаться более контагиозным, чем остальные варианты коронавируса.