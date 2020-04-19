Исследование подтвердило эффективность стерилизации медицинских масок

https://static.news.ru/photo/c3568282-8209-11ea-a2a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стерилизованные тканевые маски сохраняют свою эффективность и могут использоваться повторно, доказали специалисты национальных институтов здоровья США.

При этом повторять процедуру стерилизации можно по меньшей мере трижды. Исследователи опробовали четыре способа: УФ-излучение, сухой горячий воздух, пары перекиси водорода и этиловый спирт. Эффективны оказались они все. Однако спирт быстро разрушает структуру маски, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС советуют, вернувшись из магазина, вымыть не только овощи и фрукты, но и упакованные продукты. Так, овощи и зелень нужно замочить на 10–15 минут, а после промыть под проточной водой.