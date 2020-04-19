Исследование подтвердило эффективность стерилизации медицинских масок

Стерилизованные тканевые маски сохраняют свою эффективность и могут использоваться повторно, доказали специалисты национальных институтов здоровья США.
При этом повторять процедуру стерилизации можно по меньшей мере трижды. Исследователи опробовали четыре способа: УФ-излучение, сухой горячий воздух, пары перекиси водорода и этиловый спирт. Эффективны оказались они все. Однако спирт быстро разрушает структуру маски,
Как писал NEWS.ru ранее, специалисты МЧС советуют, вернувшись из магазина, вымыть не только овощи и фрукты, но и упакованные продукты. Так, овощи и зелень нужно замочить на 10–15 минут, а после промыть под проточной водой.
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