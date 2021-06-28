Исследование: пациенты в России верят мифам в Сети больше, чем врачам

Россияне предпочитают верить выдумкам и непроверенной псевдомедицинской информации из Интернета, чем врачам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы для врачей «Врачи РФ».

По итогу опроса 1278 медиков выяснилось, что большую часть людей, которые начитались советов из Сети, всё-таки можно переубедить.

Большинство опрошенных врачей (70%) согласны с утверждением, что пациенты зачастую доверяют непроверяемой информации в Интернете — на пациентских форумах, на YouTube и так далее, — сказано в исследовании.

68% опрошенных медиков также высказались о том, что убедить в обратном потом человека очень сложно, но всё же шансы есть.

При этом 48% врачей убеждены, что причина тотального недоверия традиционной медицине отчасти кроется в негативном опыте, который пациент получил раньше. А ещё 45% опрошенных полагают, что пациенты предпочитают альтернативные методы лечения, чтобы избежать различных медицинских процедур.

В итоге медики пожаловались на то, что с некоторыми пациентами очень сложно построить эффективные отношения. Потому что они «идут» в Интернет, читают там всякие форумы и сами ставят себе диагноз, как правило неверный, и назначают лечение.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял миф о смертельной опасности чёрной плесени. Он сообщил, что плесень может нести смертельную опасность лишь в некоторых случаях. Как и заболевание мукормикоз, которое она вызывает. По его словам, должно быть сразу несколько факторов: в том числе нарушения иммунитета и сахарный диабет.