Испытывающим стресс россиянам посоветовали не заставлять себя есть

Если человек испытывает острый стресс и не хочет есть из-за этого, не стоит стимулировать аппетит, так как организму в данный момент не до еды, считает диетолог Елена Соломатина. Она заверила, что у людей нередко на фоне стресса пропадает аппетит и возникают проблемы со сном, пишет Lenta.ru.

Когда идёт сильный стресс, организм испытывает сначала некий шок, у людей он проявляется по-разному, это зависит от организации нервной системы. Кто-то готов дать в морду или убежать и скрыться от некой опасности, кто-то цепенеет. Это заложено в нас ещё с тех времен, когда человек бросался на мамонта, либо от него убегал, либо просто стоял и принимал вид какого-нибудь дерева, чтобы мамонт его не заметил, — рассказала Соломатина.

По словам Соломатиной, в случае угрозы надпочечники начинают активно вырабатывать адреналин и норадреналин, также повышаются давление и уровень глюкозы. Диетолог считает, что в такой ситуации организму не до еды. По её мнению, аппетит восстановится через некоторое время после того, как человек «устанет» переживать по какому-либо поводу.

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