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Испытания вакцины AstraZeneca могут возобновиться на следующей неделе

19:39, 09 сентября 2020
Фото: Global Look Press

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатываемой специалистами Оксфордского университета и компанией AstraZeneca, могут возобновиться на следующей неделе.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 <...> могут возобновиться в начале следующей недели на фоне того, что группа ускоряет проверку предположительной серьёзной побочной реакции у участника испытаний в Великобритании, — передаёт Financial Times.

Ранее международная биофармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после обнаружения у добровольца редкого воспалительного заболевания — поперечного миелита. Решение сделать паузу в испытаниях вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной. 

В настоящее время AstraZeneca проводит третью фазу испытаний коронавирусной вакцины в США. Кроме неё в стране также проводят испытания своих вакцин компании Pfizer и Moderna.

Как писал NEWS.ru, российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca для последующего экспорта в 30–50 стран. Об этом сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик.

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