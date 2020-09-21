Испытания новой вакцины от коронавируса разрешили в РФ

https://static.news.ru/photo/09542926-fc56-11ea-84d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования ещё одной вакцины от коронавируса. Её разработал Центр Чумакова. Генеральный директор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что испытания препарата должны завершиться в ноябре 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что к исследованиям вакцины допустят более трёх тысяч добровольцев. Это соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). После получения вакцины добровольцы будут изолированы на 16 дней. Испытания начинаются одновременно в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Кирове.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые добровольцы в России привились китайской вакциной от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в ходе третьего этапа клинических исследований препарата. Они чувствуют себя хорошо, заявили представители проекта. За гражданами будут наблюдать специалисты на протяжении первых 28 дней после введения вакцины.