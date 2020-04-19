Испытания французской вакцины от COVID на человеке начнутся летом

https://static.news.ru/photo/a398c7e8-8263-11ea-839e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина от коронавируса, которая разрабатывается во французском Институте Пастера, должна пройти испытания на человеке этим летом. Об этом сообщила на правительственном брифинге инфекционист больницы Красного Креста Лиона профессор Флоранс Адер.

Когда мы лучше узнаем, как функционирует вирус и как он взаимодействует с организмом, мы сможем разработать специализированную стратегию лечения. Мы сможем разработать новые, особые медикаменты против вируса, так называемого второго поколения. И, конечно же, вакцину или вакцины, которые будут способствовать выработке настолько специфичной реакции иммунной системы, что она будет направлена строго на этот вирус, — пояснила Адер.

Ранее учёные Великобритании заявили, что начнут производство вакцины от коронавируса, ещё не прошедшей клинические исследования. По словам директора Дженнеровского института в Оксфорде Адриана Хилла, к сентябрю планируется изготовить миллион доз вакцины. Если её эффективность будет доказана, медики начнут их использовать. Учёный отметил, что шансы на то, что вакцина, созданная на основе безобидного вируса шимпанзе с добавлением генетической части кода коронавируса, окажется эффективной, составляют около 80%. Она получит название ChAdOx1 nCoV-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 162 тысяч скончались.

С начала эпидемии в России зарегистрировано 42 853 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умер 361 пациент, выздоровел 3291 человек. Больше всего заболевших в Москве: 24 324. Причём у 60% из них COVID-19 протекает бессимптомно, писал NEWS.ru.