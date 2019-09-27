https://static.news.ru/photo/1fd6e52a-e209-11e9-9d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Röder/imageBROKER.com/Global Look Press

Экономный режим, который часто используют в стиральных машинах, может нанести вред человеку, так как не уничтожает опасные для здоровья бактерии. К такому выводу пришли зарубежные учёные.

По данным британских и немецких исследователей, экономный режим не убивает устойчивые к антибиотикам патогенные микроорганизмы. Они скапливаются в ёмкостях для порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана стиральной машины. Эти бактерии близки по агрессивности к возбудителям пневмонии, но поражают кишечник, вызывая колит и другие заболевания ЖКТ, передаёт MedicalXpress .

Как ранее писал News.ru, учёные выяснили, что устойчивые к лекарствам бактерии могут распространяться не только из-за чрезмерного применения антибиотиков. Резистентность может приобретаться через передачу гена устойчивости между микробами.