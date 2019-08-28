https://static.news.ru/photo/203021d6-c9a3-11e9-bfa1-fa163e074e61_660.jpg Аблай Наурызбаев Фото: Устиненко Анатолий/ТАСС

Дети из Испании, которые заболели гипертрихозом (излишний рост волос на теле — News.ru) не останутся волосатыми пожизненно. Как только закончится действие препарата Minoxidil, волосы расти перестанут, об этом в беседе с News.ru заявила врач трихолог-дерматовенеролог Галина Меньшикова.

Этот препарат не может запустить процесс роста волос на всю жизнь. Если родители решаться удалить их, то о негативном эффекте препарата можно будет забыть, — рассказала она.

Врач предупредила о другом нежелательном действии лекарства Minoxidil на детский организм — оно может вызвать у малышей серьёзное снижение давления. Этот эффект может быть как разовым, так и перейти в хроническую артериальную гипотензию.

Галина Меньшикова назвала препарат Minoxidil «опасным» для здоровья маленьких детей. Она отметила — даже взрослым его крайне редко выписывают в таблетированной форме. Чаще — в виде спреев.

В Испании почти 20 детей заболели гипертрихозом (или «синдромом оборотня»), который проявляющегося в аномальном росте волос по всему телу. Это случилось из-за ошибки фармацевтической компании, которая расфасовала средство от облысения Minoxidil в упаковки желудочных пилюль.

Как заявила глава минздрава Испании Мария Луиса Сарседо, ошибка была допущена в упаковочном цеху компании Farma-Química Sur S.L в Малаге. Все дефектные партии лекарства уже отозваны из продажи, а производство компании приостановлено.