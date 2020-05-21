Искусственный интеллект поможет выявлять коронавирус в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/ca8386ee-9b5a-11ea-9d1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Две больницы в Пермском крае начнут использовать разработку, позволяющую за считаные секунды распознавать на компьютерном томографе изменения в лёгких, вызванные коронавирусом.

Модель искусственного интеллекта с высокой точностью определяет на КТ изменения, вызванные ковид-пневмонией, а также объём этих изменений. Она позволяет повысить охват населения диагностикой, повысить её точность путём раннего выявления пневмонии. Это снижает нагрузку на медицинских работников, — говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства региона.

По словам главного врача краевой клинической больницы Анатолия Касатова, программа значительно сокращает время, необходимое на выявление изменений в лёгких. Кроме того, она помогает поставить диагноз в тех случаях, когда диагност не специализируется на компьютерной томографии лёгких.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел работу столичного референс-центра лучевой диагностики и рассказал об использовании искусственного интеллекта для выявления коронавируса. Это компьютерное «зрение»: с помощью технологий искусственного интеллекта запускает экспертное заключение по снимкам КТ на коронавирус. В круглосуточном режиме в Москве работают 45 КТ-центров, и все снимки от них поступают в единый радиологический центр. К сервису дачи заключений при помощи искусственного интеллекта имеют доступ врачи всех московских поликлиник, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,1 млн человек, погибли свыше 330 тысяч, выздоровели более 2 млн. В России на 21 мая общее число инфицированных достигло 317 554, выздоровел 92 681, умерли 3099.