https://static.news.ru/photo/de6ed0d6-2d65-11ea-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Система искусственного интеллекта, разработанная при участии компании Google, оказалась результативнее специалистов в распознавании рака молочной железы.

В ходе эксперимента модель ИИ проанализировала свыше 25 тысяч женских рентгенограмм в Великобритании и трёх тысяч в США. Система установила наличие онкологии с меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты.

В частности, снижение недостоверных положительных показаний составило 5,7% для США и 1,2% для Великобритании. По ложноотрицательным результатам ИИ превзошёл экспертов на 9,4% в США и 2,7% в Великобритании.

В компании отметили , что система способна не только повысить точность и эффективность обследования, но также снизить время ожидания и связанный с этим уровень стресса пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные работают над новым способом получения изотопа лютеция-177, применяемого в лечении онкологических заболеваний.