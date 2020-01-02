Система искусственного интеллекта, разработанная при участии компании Google, оказалась результативнее специалистов в распознавании рака молочной железы.
В ходе эксперимента модель ИИ проанализировала свыше 25 тысяч женских рентгенограмм в Великобритании и трёх тысяч в США. Система установила наличие онкологии с меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты.
В частности, снижение недостоверных положительных показаний составило 5,7% для США и 1,2% для Великобритании. По ложноотрицательным результатам ИИ превзошёл экспертов на 9,4% в США и 2,7% в Великобритании.
В компании
Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные работают над новым способом получения изотопа лютеция-177, применяемого в лечении онкологических заболеваний.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен