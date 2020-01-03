Искусственный интеллект (ИИ) теперь может диагностировать рак молочной железы по рентгеновским снимкам быстрее и эффективнее специалистов-людей. В ходе эксперимента с 29 тыс. женщин из Великобритании и США ИИ более точно разбирал результаты маммографии, чем специалисты-радиологи, c которыми его сравнивали.
Об этом
Издание отмечает, что ИИ на 2,7% реже не замечал наличие опухоли по сравнению с врачами. По мнению исследователей, ИИ способен помочь врачу выполнять функцию проверяющего вместо второго радиолога.
Ранее NEWS.ru сообщал, что данные исследования Национального совета по поведенческому здоровью показали, что через несколько лет в США не будет хватать психиатров. Уже сейчас спрос на их услуги превышает предложение. Последствия дефицита специалистов может решить использование в психиатрии искусственного интеллекта.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен