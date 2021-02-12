Врач: исцелившимся от коронавируса грозит суперинфекция

https://static.news.ru/photo/cfa97bce-6d3c-11eb-8996-96000091f725_660.jpg Фото: Thomas Trutschel/photothek.de/Global Look Press

Пациентам, которые перенесли COVID-19, впоследствии грозит тяжёлый постковидный синдром. Кроме этого, эти люди могут заразиться суперинфекцией, которую некоторые путают с повторным коронавирусом, предупредил заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы инфекционист Сергей Рябов.

Первые кандидаты на посковидный синдром, по его словам, это те, у кого заболевание протекало «с воспалением лёгких, какими-то симптомами интоксикации». Определить его, по словам специалиста, можно по слабости, нарушениям сна, ухудшению физической и умственной деятельности.

Восстановление идёт очень медленно. Постковидный синдром может проявляться до двух месяцев. Это нельзя назвать возвращением коронавируса, но постковидный синдром проходит достаточно тяжело, — рассказал Рябов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что за возвращение коронавируса пациент может принять и заражение другими инфекциями. Опасения начинаются, когда у человека снова повышается температура и появляются типичные простудные признаки. Однако говорить о том, что это коронавирусная инфекция, можно только в том случае, если специалистам удастся выделить возбудитель из носоглотки. Если же он там не появился, то это не коронавирус, а грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция.

Среди прочего это может быть и так называемая суперинфекция — другая инфекция на фоне ослабленного иммунитета, отметил врач. Чтобы снизить риск заболевания, специалист рекомендовал перенёсшим COVID-19 вести здоровый образ жизни и соблюдать все санитарные ограничения, включая индивидуальные средства защиты.

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