Профессор посоветовала использовать ионизаторы против коронавируса

https://static.news.ru/photo/69bef9aa-8085-11ea-8f85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joan Cros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Биолог посоветовала пользоваться очистителями-ионизаторами, если дома кто-то заболел COVID-19. Эти бытовые приборы, удаляющие из воздуха пыль, разрушают и вирусы, пояснила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Они прокачивают через себя воздух, внутри стоит воздуходувка, которая ионизирует пыль и капли влаги, а перед этой воздуходувкой стоят пластины, на них поступает ток, и эти пластины притягивают к себе заряженные пылевые частицы. Частицы, которые содержат вирусы, и капли влаги с вирусами тоже прилипают к пластинам, и вирус разрушается, — приводит РИА Новости слова Барановой.

Коронавирусная инфекция нового типа передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём. Кроме того, учёные подтвердили, что вирус на некоторых поверхностях может выживать до 72 часов, поэтому заразиться можно и через них, если будет контакт со слизистыми оболочками организма.

Так, по словам директора программы ВОЗ по ЧС Майкла Райана, основными двигателями пандемии остаются кашель и заражённые поверхности. Именно поэтому ВОЗ рекомендует чаще мыть руки, не трогать ими лицо и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,1 млн человек по всему миру, более 145 тысяч скончались.

По состоянию на 17 апреля в России выявлено 32 007 случаев коронавирусной инфекции (+4069 за последние сутки), 2590 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 273 пациентов, писал NEWS.ru.