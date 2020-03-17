https://static.news.ru/photo/3173a10a-6833-11ea-8771-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начать выполнять тесты на заражение COVID-19 собирается частный медицинский холдинг «Инвитро». Об этом сообщили в группе компаний.

Как отмечается в сообщении, из-за сложной эпидемиологической обстановки тесты будут готовы в течение месяца.

Мы сообщаем о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления коронавируса, — сказали в «Инвитро» ТАСС.

В медицинском частном холдинге отметили, что на данный момент закупаются необходимые тест-системы. При этом уточняется, что к исследованиям будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Исследование будет занимать от двух рабочих дней, также отметили в «Инвитро».

Исследование будет проводиться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени. После этого РНК коронавируса Covid-19 будет определяться в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.

Как писал NEWS.ru, Китайский Институт исследований лабораторных животных при Академии медицинских наук сейчас проводит испытания восьми вакцин от коронавируса нового типа. Некоторые из них уже показали свою эффективность.