«Ингосстрах» предложил страховку от онкозаболеваний

https://static.news.ru/photo/3b81598c-66eb-11eb-8606-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Страховая компания «Ингосстрах» разработала специальную программу ДМС по лечению критических заболеваний, в том числе и онкологии. «ИнгоМедЗащита» позволяет получить качественные медицинские услуги не только в России, но и в лучших клиниках мира.

Программа ДМС «ИнгоМедЗащита» предусматривает комплексный подход к лечению критических заболеваний, в частности рака. Клиентам доступны два варианта программы: лечение только онкологии и расширенная версия, которая включает в себя ещё и кардиохирургическое, нейрохирургическое лечение, пересадку органов или костного мозга от живого донора, — сообщили в пресс-службе «Ингосстраха».

После установления и подтверждения диагноза можно выбрать страну и клинику из нескольких предложенных вариантов и направиться туда на лечение с полным покрытием расходов в пределах страховой суммы. Размер страховой суммы тоже подбирается индивидуально. При необходимости могут быть организованы повторные выезды за рубеж для продолжения лечения. Эта программа доступна для граждан до 65 лет и предполагает страхование сроком от одного года.

В страховой компании напомнили также о необходимости заботиться о собственном здоровье и соблюдать меры предосторожности. Онкозаболевание могут спровоцировать неправильное питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя, стресс и длительное пребывание на солнце. Специалисты рекомендуют отказаться от вредной пищи, алкоголя и курения, есть больше овощей и фруктов, заниматься спортом и регулярно проходить обследования.

Не стоит недооценивать и страхование от критических заболеваний. Благодаря этому инструменту можно получить своевременную квалифицированную помощь, — подчеркнули в «Ингосстрахе».

Как писал NEWS.ru, онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черёмушкин рассказал, что есть много сведений о том, какие признаки могут быть у развития онкологического заболевания. Однако выявить недуг может только специалист. По поводу рациона питания Черёмушкин сказал, что большими проблемами может обернуться потребление канцерогенных продуктов. Однако существуют нюансы. Он отметил, что есть продукты, которые могут навредить организму, но за очень долгое время. Поэтому не стоит полностью отказываться, к примеру, от колбасы, ведь никто не ест её по нескольку килограммов за день.

Как рассказал врач, онкология всё ещё является болезнью представителей старшего поколения, однако возраст пациентов со временем снижается. Медики работают над эффективными методами лечения, однако «волшебной таблетки» от страшного недуга до сих пор нет. В организме человека есть системы, направленные на самоуничтожение, подчеркнул врач. Поэтому единственный выход сейчас — предупреждать болезнь.