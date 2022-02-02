Лечимся вовремя и правильно. Что нужно знать о противовирусных препаратах

Сегодня науке известно около миллиона вирусов — из них опасных для человека насчитывается около шести тысяч. Человечество адаптируется, но вирусы эволюционируют, учатся обходить иммунную защиту. Для того чтобы противостоять инфекции (в том числе вирусной), нужна слаженная работа иммунитета. А если заболел, то необходимо применять препараты с доказанной эффективностью. Что такое противовирусные препараты? Какие они бывают и как работают? Чем отличается вирус от бактерии, COVID-19 от гриппа? На эти вопросы ответила врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Ольга Радаева.

Итак, что же такое вирус и чем он отличается от бактерий? Какие вирусы бывают?

Вирус — это инфекционная частица, которая состоит из РНК или генома ДНК, заключённого в белковую оболочку.

Вирусы делятся на две категории:

ДНК-содержащие вирусы. Это аденовирусы; вирус папилломы человека; герпесвирусы; поксвирусы; вирус натуральной оспы; вирус гепатита В.

РНК-содержащие вирусы. Это ортомиксовирусы (вирусы гриппа и др.); пикорнавирусы (полиовирус, вирус гепатита А и др.); ретровирусы (ВИЧ); тогавирусы (вирус краснухи). Коронавирус также относится к группе РНК-вирусов, который неоднократно мутировал. Очередная мутация — «омикрон», уже практически вытеснил штамм «дельта».

У бактериальных и вирусных заболеваний симптомы часто похожи (высокая температура, насморк, кашель, слабость). Однако антибактериальные препараты, которые часто называют общим термином «антибиотики», не действуют на вирусы, поэтому стоит разделять причину заболевания (бактерия или вирус).

Вирусные заболевания — COVID-19, грипп, другие ОРВИ, а также корь, ветряная оспа, ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, клещевой энцефалит, лихорадка Эбола.

Бактериальные заболевания — стрептококковая и стафилококковая инфекции, коклюш, дифтерия, столбняк и более редкие — сибирская язва, чума, холера и др.

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Чем отличается COVID-19 от гриппа и ОРВИ?

В первую очередь, особенностями инкубационного периода. В инкубационный период нет симптомов, но человек уже заразен, поэтому необходимы меры предосторожности (маска, дистанция). В зависимости от возбудителя инкубационный период может быть различным — от нескольких часов до нескольких недель.

COVID-19 (пандемии). Для COVID-19 инкубационный период от 2 до 14 дней. Максимальный зафиксированный период — 27 дней. Средний период составляет 5 дней.

Вирус гриппа (эпидемии). Для вируса гриппа интервал от нескольких часов до четырёх дней. У гриппа и ОРВИ общих симптомов больше, чем отличий, что порой мешает поставить правильный диагноз. К общим симптомам относятся повышенная температура тела, слабость, першение в горле, головная боль, иногда — насморк.

Сезонные ОРВИ (острые респираторные вирусные инфекции), не считая вируса гриппа, могут быть вызваны возбудителями: риновирус, парагрипп, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, которые вызывают поражение респираторного тракта (дыхательная система), имеют различную длительность инкубации.

Также не редко такое состояние, как флурон — двойное заражение возбудителем COVID-19 и гриппом. Если инфицирование гриппом произошло в инкубационном периоде коронавирусной инфекции, то симптомы могут возникнуть почти одновременно. В большинстве случаев при выявлении сопутствующего коронавирусу гриппа не потребуется дополнительных препаратов, поскольку применяемые при COVID-19 противовирусные препараты широкого спектра действия работают против обоих вирусов, а симптоматическая терапия одинакова.

Осторожно, «омикрон».

21 декабря 2021 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что новый штамм «омикрон» распространяется быстрее своих предшественников. «Омикрон», «дельта» и ещё 11 штаммов — результаты мутации вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19 «В настоящее время имеются убедительные доказательства того, что „омикрон“ распространяется значительно быстрее, чем вариант „дельта“, и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Однако быстрое распространение нового штамма может привести к высокой нагрузке на систему здравоохранения, а вызванный им общий риск ВОЗ оценивает как «очень высокий»

Какие медицинские препараты доступны для лечения COVID-19 и вирусов гриппа?

Это противовирусные препараты — лекарства, которые помогают вашему организму бороться с определёнными вирусами. Противовирусные препараты влияют на размножение вируса, ускоряют выздоровление, уменьшают выраженность симптомов, а также уменьшают риски тяжёлого течения (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями).

Все современные противовирусные препараты можно условно разделить на две группы:

средства, действующие на сам вирус;

препараты, активирующие или имитирующие собственную иммунную защиту организма.

Выделим группы противовирусных препаратов:

Блокаторы М2-каналов. К сожалению, в настоящее время всё больше вирусов гриппа имеют устойчивость к этой группе препаратов из-за мутаций М2-протеина (римантадин и амантадин).

Ингибиторы нейраминидазы. Нейраминидаза — это фермент на поверхности вируса гриппа, который играет важную роль при проникновении в клетку, а также при высвобождении новых вирусных частиц. Блокирующие этот фермент препараты, осельтамивир и занамивир, применяют при лечении гриппа А.

Ингибиторы гемагглютинина. Гемагглютинин является вторым важным белком на поверхности вируса гриппа. Подавление данного фермента препятствует слиянию липидной оболочки вируса и клеточных мембран.

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Интерфероны (выпускаются в форме капель, геля, суппозиториев. Препараты содержат интерферон альфа-2b). Интерфероны — это естественный механизм подавления размножения вируса в клетках человека. Интерферон относится к первой линии защиты и эффективен в отношении новых форм вируса.

Индукторы интерферона. Это средства, которые стимулируют выработку интерферона в организме. Таким образом усиливается противовирусный потенциал собственного иммунитета человека.

Ингибиторы вирусных РНК-зависимых РНК-полимераз являются препаратами, которые подавляют размножение РНК-вирусов, включая возбудителей COVID-19 (SARS-CoV-2, все его мутации: «дельта», «омикрон» и др.), гриппа и других РНК-вирусов. К этой группе этиотропного прямого действия относятся, препараты фавипиравир, молнупиравир.

Противовирусные препараты — это перспективная и динамично развивающаяся группа лекарственных средств. Пандемия COVID-19 актуализировала поиск новых и пересмотр ранее известных препаратов. В России они представлены такими лекарственными средствами, как, например, «Арепливир» (фавипиравир). Они имеют доказанную эффективность и высокий профиль безопасности, что подтверждено многочисленными клиническими исследованиями. Фавипиравир обладает прямым противовирусным действием, блокирует размножение РНК-содержащих вирусов, в том числе и SARS-CoV-2, включён в рекомендации МЗ РФ в качестве средства этиотропного лечения COVID-19. Важно при первых симптомах обращаться к врачу. Даже при подозрении на COVID-19 доктор имеет право назначать противовирусное средство на основе фавипиравира согласно «Временным методическим рекомендациям по профилактике, диагностике и терапии новой коронавирусной инфекции». Но у каждого препарата есть свои противопоказания, поэтому не стоит заниматься самолечением.

Будьте здоровы!