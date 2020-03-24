https://static.news.ru/photo/527bc144-6d78-11ea-ad84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/Global Look Press

Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжёлых заболеваний. Аппарат в том числе должен помочь в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании. Агентство отмечает, что российский ингалятор отличается от подобных изделий тем, что аэрозоль подаётся только непосредственно перед вдохом пациента. Это способствует тому, что лекарство не оседает в дыхательных путях. Эффективность лечения при этом значительно увеличивается.

Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 — препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии, — утверждает основатель PM&HM Олег Абдиев.

По его словам, стоимость разработки, которая в настоящий момент проходит испытания для госрегистрации, будет начинаться от трёх тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что клинический психолог Михаил Хорс рассказал, почему человеку не стоит подавлять в себе страх из-за распространения коронавируса. По его словам, это нормальная реакция на происходящее. Он уверен, что люди, «запрещающие себе бояться», находятся в более напряжённом состоянии, чем остальные. При этом важно следить, чтобы страх не перерос в панику, так как она дестабилизирует и ограничивает человека, забирая у него много ресурсов.