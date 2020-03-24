Российская компания PM&HM разработала и готовит к выводу на рынок ингаляторы для комплексного лечения широкого спектра тяжёлых заболеваний. Аппарат в том числе должен помочь в лечении пневмонии, вызванной коронавирусом.
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Наши ингаляторы могут работать с разными видами препаратов, которые применяются для лечения пневмонии, в том числе вызванной вирусом COVID-19 — препаратами, снимающими бронхоспазм, муколитиками для отхождения мокроты и антибиотиками для антибактериальной терапии, — утверждает основатель PM&HM Олег Абдиев.
По его словам, стоимость разработки, которая в настоящий момент проходит испытания для госрегистрации, будет начинаться от трёх тысяч рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что клинический психолог Михаил Хорс рассказал, почему человеку не стоит подавлять в себе страх из-за распространения коронавируса. По его словам, это нормальная реакция на происходящее. Он уверен, что люди, «запрещающие себе бояться», находятся в более напряжённом состоянии, чем остальные. При этом важно следить, чтобы страх не перерос в панику, так как она дестабилизирует и ограничивает человека, забирая у него много ресурсов.
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