Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 займёт не меньше года, считают в берлинском Институте инфекционных заболеваний и непереносимых болезней имени Роберта Коха.
Пресс-конференция немецких инфекционистов прошла 11 марта.
Вакцина когда-либо появится, но это займет ещё некоторое время — год. До 2021 года это нереально, — отметил глава института Лотар Вилер.
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Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 60 лет.
В России зафиксировали 20 случаев заражения.
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