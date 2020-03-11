Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Разработка вакцины от коронавируса COVID-19 займёт не меньше года, считают в берлинском Институте инфекционных заболеваний и непереносимых болезней имени Роберта Коха.

Пресс-конференция немецких инфекционистов прошла 11 марта.

Вакцина когда-либо появится, но это займет ещё некоторое время — год. До 2021 года это нереально, — отметил глава института Лотар Вилер.

По информации РИА Новости, институт Коха ведёт статистику эпидемии коронавируса в Германии. Число заражённых в стране превысило 1,6 тысячи, к 11 марта трое погибли.

Как писал NEWS.ru, с начала эпидемии коронавирусом COVID-19 заразились более 120 тысяч человек, при этом почти 67 тысяч уже выздоровели. Погибли более 4,3 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 60 лет.

В России зафиксировали 20 случаев заражения.

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