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Вакцинация от коклюша при высоком и устойчивом уровне охвата людей прививками может помочь полностью избавиться от заболевания как проблемы общественного здоровья.

Основная цель вакцинации против коклюша заключается в снижении заболеваемости и остроты течения среди детей. При высоком и устойчивом уровне охвата прививками вакцинация приведёт к элиминации коклюша, — сообщили РИА Новости...