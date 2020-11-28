Инфекционисты дали рекомендации тем, кто лечится от COVID на дому

https://static.news.ru/photo/3b4817ac-3177-11eb-a61d-fa163e074e61_660.jpg Фото: M. Baumann/blickwinkel/Global Look Press

Заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы № 2 Мария Мясникова рассказала, что тем, кто лечится от коронавируса в домашних условиях, стоит пить больше воды, а также чаще лежать на животе.

При новой коронавирусной инфекции обязательно обильное питьё. Если в норме человек употребляет около 2–2,5 литров в день, то при повышенной температуре необходимо увеличить её количество и добавить витаминизированное питьё, — приводит слова эксперта РИА Новости.

Также пользу приносит лежание на животе, отметила Мясникова.

Соблюдение прон-позиции — это даже не профилактическая, а лечебная процедура, которая повышает показатель насыщения крови кислородом на две-три единицы, — говорит врач.

Особое внимание она предложила уделить дыхательной гимнастике, а также посоветовала отказаться от тяжёлых физических нагрузок.

При этом ни в коем случае нельзя забывать рекомендации лечащего врача, напоминает инфекционист.

Врач-инфекционист Владислав Жемчугов, в свою очередь, также отметил пользу от дыхательной гимнастики. Также он предложил врачам разрабатывать индивидуальные программы реабилитации тех, кто лечится от COVID-19.

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