Инфекционист заявил о предотвращении вакциной постковидного синдрома

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал неожиданную пользу от вакцинации. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что прививка защищает от постковидного синдрома в случае, если человек всё же заразился.

Он пояснил , что об этом свидетельствуют предварительные научные данные и отсутствие вакцинированных в реабилитационных центрах.

Анализ ситуации показывает, что людей, которые привились, в реабилитационных центрах нет, то есть вакцина, по предварительным научным данным, которые есть, спасает от постковидного синдрома, — отметил инфекционист.

Ранее стало известно, что врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы в Московской области Светлана Малиновская рассказала, почему переболевшие коронавирусом могут заразиться новым штаммом. Дело в том, что иммунитет не способен распознать новую мутацию.