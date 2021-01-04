Инфекционист заявил, что COVID со временем станет легче

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Со временем коронавирусная инфекция нового типа будет проходить в более лёгкой форме. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал доктор-инфекционист профессор Николай Малышев.

Врач подчеркнул, что существует способ уменьшить распространение коронавирусной инфекции. Для этого, по словам Малышева, необходимо проведение вакцинации. Однако совсем COVID-19 не исчезнет. Ситуация будет похожа на историю с распространением гриппа в 2009 году, сказал инфекционист. Как напомнил Малышев, 12 лет назад заболеваемость гриппом, как и тяжесть, была большая. Но потом недуг превратился в обычное респираторное заболевание.

Так или иначе нам с ним придётся жить всё оставшееся время. Долго, но не в том качестве, как сейчас. Дальше он менее тяжёлый, — цитирует Малышева РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, инфекционист назвал ограничения, при которых нельзя прививать пациента от коронавируса. Это проявления гриппа или ОРВИ и обострение хронических заболеваний.

После прививки не стоит злоупотреблять алкоголем и жирной пищей, как и дня за три до неё. Допустимо выпить пару бокалов в честь праздника, нужно проявлять осторожность с фастфудом и тяжёлой пищей, советует главный врач медицинского центра «Лидер» Евгений Тимаков.