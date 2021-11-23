Инфекционист Тимаков заявил, что бессимптомного течения COVID не существует

Бессимптомного коронавируса не существует, есть лишь нераспознанные симптомы, заявил инфекционист Евгений Тимаков «Народным Новостям». При этом болезнь может сначала проходить легко, а через неделю привести человека в больницу. При дискомфорте в организме врач порекомендовал сдавать ПЦР-тест.

Есть понятие «недифференцируемые симптомы», потому что человек не понимает, что болеет коронавирусной инфекцией. Вирус даёт определённые симптомы: першение в носу, чихание, усталость, головная боль. Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. А этот симптом может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции. Может возникать насморк, чихание, утомляемость, — сказал Тимаков.

Тимаков добавил, что в случае незначительной симптоматики COVID-19 человек выделяет меньше вируса и опасен только при тесном контакте. Инфекционист выделил роль влажной слизистой в том, чтобы сразу «ловить» вирус. Также он посоветовал придерживаться здорового питания, так как желудочно-кишечный тракт участвует в поддержке иммунитета.

Ранее врач Алексей Добровольский рекомендовал ограничить встречи с людьми после контакта с больным COVID-19, чтобы избежать распространения инфекции. Он посоветовал не надеяться на средства профилактики, такие как промывание глаз и полоскание рта, так как их эффективность не доказана.