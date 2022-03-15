Инфекционист высказался об отмене масочного режима в Москве

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что во время вспышки «омикрон»-штамма коронавируса эффективность масок снизилась. Он отметил, что из-за этого штамма у многих людей появился иммунитет, поэтому потребность в масках отпала, пишет Lenta.ru.

Он объяснил, что маски защищали только при соблюдении дистанции и при непродолжительном по времени контакте. Причём даже в этих случаях они были не очень эффективны. При более же тесном контакте маски не помогают даже людям с иммунитетом.

Другие ковидные ограничения тоже можно отменять, в них нет необходимости с медицинской точки зрения, потому что недавно люди массово получили иммунитет, переболев «омикроном». Количество переболевших в крупных городах, в том числе в Москве, уже превышает 90%, — сказал Поздняков.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со вторника, 15 марта 2022 года, в столице также отменяются требования по использованию защитных масок. Помимо этого, отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников.