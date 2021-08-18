Инфекционист усомнился в полной победе над COVID-19
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
04:43, 19 августа 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Полное прекращение циркуляции коронавируса на планете вряд ли возможно. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Полная элиминация вируса вряд ли возможна, — сказал учёный.
По словам Горелова, в настоящее время всё ещё неизвестно, какое животное стало нулевым и послужило источником инфекции и резервуаром, от которого вирус перешёл к человеку, преодолев таким образом барьер между двумя животными видами. Данный вопрос ещё только предстоит выяснить.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали условие перехода COVID-19 в сезонное заболевание. Это произойдёт при достижении 80-процентного коллективного иммунитета.