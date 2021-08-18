Инфекционист усомнился в полной победе над COVID-19

Полное прекращение циркуляции коронавируса на планете вряд ли возможно. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Полная элиминация вируса вряд ли возможна, — сказал учёный.

По словам Горелова, в настоящее время всё ещё неизвестно, какое животное стало нулевым и послужило источником инфекции и резервуаром, от которого вирус перешёл к человеку, преодолев таким образом барьер между двумя животными видами. Данный вопрос ещё только предстоит выяснить.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали условие перехода COVID-19 в сезонное заболевание. Это произойдёт при достижении 80-процентного коллективного иммунитета.