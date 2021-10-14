Инфекционист Тимаков заявил о нежелании людей защищаться от COVID-19

Люди должны «хоть что-то делать» для собственной защиты от COVID-19, заявил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Медик отметил, что часть россиян не желает вакцинироваться и соблюдать «барьерный режим» против коронавируса. Таким образом он прокомментировал сразу два новых антирекорда по COVID в РФ с начала пандемии — по суточной заболеваемости (31 299 человек) и смертности (986).

От COVID-19 мало кто хочет защищаться, не соблюдают барьерный режим для снижения вирусной нагрузки. Напоминаю, что течение COVID-19 зависит от вирусной нагрузки — количества попавшего в организм вируса. Чем она выше, тем тяжелее исход. Маска снижает количество вируса, попадающего в носоглотку, я уже не говорю о том, что вакцина спасает от COVID-19 — у нас огромное количество людей не хотят вакцинироваться, — добавил эксперт.

Он также призвал прививаться «хотя бы от гриппа», так как данная вакцина стимулирует и активирует противовирусные рецепторы, блокирующие в определённой мере COVID-19.

Эффективность вакцины от гриппа против COVID-19 около 20% в отношении тяжёлых исходов и летальности. Вакцина от COVID-19 помогает и спасает от тяжёлых случаев. Летальность растёт ещё и от того, что мы не обращаемся с начальными признаками ОРВИ — кашлем, насморком, подкашливанием, а сейчас как раз сезон — осень. Если мы пропускаем первые дни специфической профилактики против COVID-19, то выше шанс тяжёлых исходов, если организм не справляется самостоятельно, — объяснил Тимаков.

Медик считает, что россиянам стоит ждать новых антирекордов по суточной заболеваемости COVID-19. Медик объяснил, что ориентироваться нужно не на число зарегистрированных пациентов. Он подчеркнул, что сейчас увеличилось количество тестирований на COVID-19, что влечёт за собой рост числа выявленных случаев недуга.

За последние сутки в России выявлено 31 299 новых случаев коронавируса в 85 регионах, что является максимальным результатом за всё время пандемии. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 986 летальных исходов. За сутки в РФ полностью выздоровели 21 670 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

Ранее Министерство здравоохранения России предложило ушедшим на пенсию врачам вернуться к работе. При этом им надо будет вакцинироваться. Об этом заявил 14 октября глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил, что такая мера позволит «защитить жизнь и здоровье». Поэтому он призвал врачей, ушедших на пенсию, вернуться к работе в такой сложный момент, связанный с пандемией.