Инфекционист Тимаков объяснил, кому в России нужна зарубежная COVID-вакцина

Регистрация и завоз в Россию зарубежных вакцин от COVID-19 — «вопрос дискутабельный», но иностранные препараты могут оказаться нужны гражданам РФ, постоянно пересекающим границу для путешествий или работы, объяснил NEWS.ru врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он добавил, что использование импортных «прививок» эпидемиологическую картину не изменит.

Получим лишний миллион людей, готовых привиться зарубежной вакциной, кто путешествует или работает за рубежом, постоянно пересекает границу. Для признания наших сертификатов о вакцинации можно было бы завести зарубежные препараты. Но с эпидемиологической точки зрения ничего не изменит по факту. Вопросы ко всем вакцинам остаются, на данный момент по профилю эффективность и безопасность я бы предпочёл [российскую] вакцину «Спутник V» зарубежным, особенно векторным (AstraZeneca, Johnson & Johnson. — NEWS.ru), — отметил медик.

Собеседник подчеркнул, что среди векторных вакцин аналогов «Спутника V» в мире нет, а если говорить про матричные технологии (Moderna, Pfizer), то по факту эта платформа должна была исследоваться «ещё лет 10», так как никогда раньше не использовалась на человеке, но пандемия COVID-19 ускорила процесс регистрации

Мы не знаем, что и как она (матричная вакцина. — NEWS.ru) в дальнейшем нам даст, да и эффективность вакцин... Мы видим, что через четыре месяца, к сожалению, такой же рост заболеваемости, и вакцины не работают на длительный срок. Я бы остановился на том, что «Спутник V» более эффективная вакцина, хотя все они имеют побочные эффекты, противопоказания и делать их нужно не бездумно и абы как, — добавил Тимаков.

Он выступил против регистрации в РФ иностранной вакцины той же платформы, что и «Спутник V» — векторной, так как они «хуже очищены».

Вакцину другой платформы — матричной (Moderna, Pfizer), если кто-то захочет сделать по убеждениям, то можно, но эпидемиологическую картину не изменит, это станет индивидуальной преференцией, хоть кого-то защитит кратковременно. Сами производители Pfizer признали снижение эффективности с временем и необходимость бустерной вакцинации и ревакцинации, — отметил медик.

Ранее певец, композитор, один из лидеров легендарной советской и российской группы «Машина времени» Андрей Макаревич выступил за обязательную вакцинацию населения. Он назвал «идиотизмом» нежелание жителей России проходить данную процедуру.