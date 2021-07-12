Инфекционист сравнил распространение «омикрона» с заболеваемостью ОРВИ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил о схожести характера эпидпроцесса при «омикрон»-штамме COVID-19 с сезонным подъёмом заболеваемости ОРВИ и гриппом. По его словам, следует отказаться от изоляции людей, контактировавших с заражёнными коронавирусом, так как это нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами, передаёт РИА Новости.

Результаты наших наблюдений и проведённого исследования свидетельствуют об изменившемся характере эпидемического процесса в связи с вариантом «омикрон», стремительном росте числа заболевших, умеренной тяжести течения болезни и высокой распространённости возбудителя в популяции среди здоровых лиц, — подчеркнул он.

По словам инфекциониста, врачи наблюдают такие характеристики при сезонном подъёме заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Горелов отметил, что отказ от изоляции граждан, контактировавших с заражёнными коронавирусом, позволяет сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями болезни.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал постановление, в котором говорится о том, что людям, которые контактировали с больными коронавирусом, больше не придётся уходить на самоизоляцию. В документе отмечается, что пункт, предписывавший таким лицам находиться на семидневном карантине, утратил свою силу.

Ранее стало известно, что в России количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 за сутки составило 177 282. Это на девять тысяч больше, чем было днём ранее. Общее число заболевших за время пандемии достигло 12 630 047 человек.